REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zur CSU-Klausur:



"Plötzlich ist Österreich ganz nah. Das liegt nicht nur daran, dass sich die CSU-Landesgruppe diesmal nicht in Berlin, sondern 650 Kilometer südlich in Seeon, nahe der Grenze zum Nachbarland, trifft. Es liegt vor allem an der neuen österreichischen Regierung, die seit gestern offiziell im Amt ist. Die konservative ÖVP koaliert nun mit den Grünen. Taugt Österreich als Blaupause für Deutschland? Neugierig blickt die CSU jedenfalls auf das, was sich nebenan politisch tut. Die neue konservativ-grüne Konstellation ist omnipräsent in der Chiemgauer Idylle. Auch hierzulande lässt sich ein schwarz-grünes Bündnis künftig nicht mehr ausschließen: Der Regierungswille der Grünen, laut jüngster Sonntagsumfrage bei rund 21 Prozent, ist mit den Händen zu greifen."/be/DP/he