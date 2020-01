HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu den gesunkenen CO2-Emissionen:



"Zu verdanken hat Deutschland die CO2-Ersparnis ausschließlich seiner Energiewende, die schon im Jahr 2000 mit dem rot-grünen Erneuerbare-Energien-Gesetz eingeleitet wurde, sowie dem gesunkenen Industriestrombedarf im Zuge der lahmenden Weltkonjunktur. Die große Koalition kann sich dafür nicht rühmen. Im Gegenteil: In den wichtigen Bereichen Gebäude und Verkehr sind die Emissionen sogar gestiegen. Eine Verschnaufpause verschafft die Bilanz nicht: Das Plus an Ökostrom rührt aus dem Zubau von Solaranlagen - und reichlich Wind. Neue Windräder werden seit zwei Jahren aber kaum noch errichtet. Steuert die Koalition jetzt nicht beherzt gegen, setzt es nächstes Jahr schlechte Nachrichten."/be/DP/he