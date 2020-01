BEIRUT (dpa-AFX) - Der frühere Automanager Carlos Ghosn will sich am Mittwoch in Beirut zu seiner Flucht aus Japan äußern. Der ehemalige Vorstandschef des französisch-japanischen Autobündnisses Renault -Nissan -Mitsubishi stand in Japan unter Anklage, war aber auf freiem Fuß. Am 29. Dezember flüchtete er in den Libanon. Dabei soll der 65-Jährige sich in einer Kiste versteckt haben, berichteten japanische Medien am Dienstag unter Berufung auf Ermittlerkreise. Zu der Flucht mit einem Privatjet hätten ihm zwei Amerikaner geholfen. Japan nannte die Ausreise illegal.



Der frühere Konzernchef war am 19. November 2018 in Tokio wegen Verstoßes gegen Börsenauflagen festgenommen und angeklagt worden. Im April 2019 wurde er unter strengen Auflagen auf Kaution aus der Untersuchungshaft in Japan entlassen. Unter anderem wurde ihm verboten, das Land zu verlassen. Ghosn hat die französische, die brasilianische und die libanesische Staatsangehörigkeit./brd/DP/he