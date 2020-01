BERLIN (dpa-AFX) - Aus der Wirtschaft kommt Verständnis für den Vorstoß von CSU-Chef Markus Söder, im Bundeskabinett neue Impulse zu setzen. Der Hauptgeschäftsführer des Verbands Die Familienunternehmer, Albrecht von der Hagen, sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Inhalte werden immer über Köpfe transportiert. Söder hat in dem einem Punkt schon Recht, dass im Kabinett demnächst die Mannschaft versammelt werden sollte, die im Wahlkampf zur Wiederwahl antreten wird."



Auch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte deutlich gemacht, sie wolle mit neuer Programmatik und neuen Köpfen in den Bundestagswahlkampf. Sie schloss dafür eine Kabinettsumbildung nicht aus. Zum Vorstoß Söders für eine Verjüngung des Kabinetts noch bis zum Sommer hatte sie am Dienstag bei ihrer Ankunft bei der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im oberbayerischen Kloster Seeon gesagt: "Das ist eine Möglichkeit, die Markus Söder ins Spiel gebracht hat." Darüber werde man in den kommenden Monaten sprechen./hoe/DP/zb