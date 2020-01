Unterhaltungskonzern Sony dreht mit seiner Elektroauto-Präsentation insbesondere Konkurrent Apple eine schmerzhafte Nase, der sich unlängst vom Autoprojekt verabschiedete. Mehr als ein Messegag ist es aber wohl nicht.

Wer an Sony denkt, dem kommen Walkman, gigantische Bildschirme und die Playstation in den Sinn. Doch es geht noch eine Nummer größer - und auf vier Rädern. Auf der CES als größte Messe für Unterhaltungselektronik zeigt Sony in der Central Hall, wo sich alle großen Unterhaltungskonzerne tummeln, mit der seriennahen Studie des Vision-S eine Elektrolimousine, die es zumindest auf den ersten Blick allemal mit einem Fahrzeug wie dem Tesla Model S aufnehmen kann - oder besser könnte. Dass der Sony Vision-S keine Realität werden dürfte, zeigt nicht zuletzt das kleine Hinweisschild auf der Tafel der technischen Daten: "This prototype vehicle is intended to illustrate our potential future concepts" - heißt, gibt einen Ausblick auf mögliche Zukunftsprojekte.

Wie das Model S von Tesla wird der 1,45 Meter hohe Sony Vision-S, kreiert in der hauseigenen Designabteilung, elektrisch angetrieben und bietet bis zu vier Personen auf den Einzelsitzen bequemen Platz. "Kreativität ist eine starke treibende Kraft, die Sony nach ...

