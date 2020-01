Die amerikanische Handelsbilanz verbessert sich massiv. Das Defizit reduzierte sich auf ein Dreijahrestief. Damit ist die geplante Halbierung in rund fünf Jahren, also bis 2022, auf gutem Wege. Es ist die erklärte Absicht der Amerikaner.



