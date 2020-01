The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.01.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.01.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000BLB32X3 BAY.LDSBK.IS. 16/24 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB53D1 BAY.LDSBK.IS. 18/24 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB06F52 LBBW TKA BOA SZ 16/20 BD00 BON EUR NCA L1BD XFRA DE000LB06FB4 LBBW MTN.HYP.16/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB06FJ7 LBBW TKA BOA SZ 16/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB06GW8 LBBW BMW BOAP 16/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB06GX6 LBBW DAI BOAP 16/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB06HF1 LBBW BMW BOAP 16/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB06HG9 LBBW LHA BOA 16/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB06HH7 LBBW CEC BOA 16/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB0Z0Q6 LBBW LHA BOA SZ 14/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH5ZE0 HCOB FUSSBALL16/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH5ZF7 HCOB FUSSBSZ16/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB00DF3 LBBW DL APC BOAP 14/22 BD01 BON USD NCA XFRA DE000LB06B72 LBBW ARRB BOA SZ 15/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB06GY4 LBBW HLBN BOAP 16/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB06GZ1 LBBW REP BOA 16/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB06HB0 LBBW HLBN BOA 16/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB06HJ3 LBBW REP BOA 16/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB06HK1 LBBW R6C BOAP 16/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB06HL9 LBBW VOW3 BOAP 16/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LFA0687 LFA F.B.BAYERN IS.R1068 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB2SL2 NORDLB 3 PH.BD. 02/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB2SM0 NORDLB 2PH.BD. 03/18 BD01 BON EUR N