FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholung des Dax vom Vortag dürfte sich zur Wochenmitte als Strohfeuer erweisen. Ein iranischer Vergeltungsangriff auf US-Basen im Irak schürt am Mittwoch erneut die Angst vor einer weiteren Eskalation und einem möglichen neuen Krieg im Nahen Osten. Damit hat der Konflikt zwischen den USA und dem Iran die Finanzmärkte weiter fest im Griff. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax rund zwei Stunden vor dem Handelsstart mit 13 097 Punkten und damit rund ein Prozent schwächer.



Anleger gingen wieder aus dem Risiko: Der Goldpreis und als sicher geltende US-Staatsanleihen waren gefragt. Zehnjährige US-Papiere stiegen zeitweise auf den höchsten Stand seit Anfang Dezember. Auch der Ölpreis zog wieder an.



Die vom US-Verteidigungsministerium bestätigten Attacken des Iran auf amerikanisch genutzte Militärstützpunkte im Zentrum des Irak und in der nördlichen Stadt Erbil in der Nacht zum Mittwoch gelten als Revanche für die Tötung des iranischen Top-Generals Ghassem Soleimani durch einen US-Luftschlag.



Dass die Märkte nicht noch stärker unter Druck stehen, zeigt laut Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank, dass Anleger offenbar nicht mit einer weiteren Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran rechneten./bek/mis