Sprint und Wirecard ermöglichen das 'Internet of Payments' mit neuen Innovationen im Bereich IoT und Unified Commerce^ DGAP-News: Wirecard AG / Schlagwort(e): Kooperation Sprint und Wirecard ermöglichen das 'Internet of Payments' mit neuen Innovationen im Bereich IoT und Unified Commerce08.01.2020 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.- Die beiden Unternehmen haben die IoT-Plattform Curiosity von Sprint und die Unified-Commerce-Lösungen von Wirecard integriert und adressieren damit Kunden weltweit - Die Zusammenarbeit startet im Bereich Einzelhandel, eine Ausweitung auf andere Branchen und Services ist geplant - Die Kollaboration wurde strategisch durch SoftBank Investment Advisers gefördertAschheim (München)/Las Vegas (Nevada). Wirecard, der weltweit führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, und Sprint (NYSE: S), ein führendes US-Kommunikationsunternehmen, geben heute ihre Zusammenarbeit bekannt. Dabei werden die Unified-Commerce-Lösungen von Wirecard in die Curiosity Internet of Things (IoT) Plattform von Sprint integriert, um das "Internet of Payments" zu ermöglichen. Die Ankündigung erfolgte auf der CES 2020. Die Kollaboration wurde durch SoftBank Investment Advisers initiiert und sieht vor, Zahlungsmöglichkeiten in IoT-Einsatzszenarien zu integrieren und so Unternehmenskunden weltweit einen Mehrwert zu bieten.Die IoT-Plattform Curiosity von Sprint setzt neue Maßstäbe beim Management und bei der Absicherung von IoT-Geräten und -Anbindungen in Unternehmen. Die Plattform kombiniert Curiosity Core, das erste dedizierte, verteilte und virtualisierte IoT-Netzwerk, mit Curiosity OS, einem integrierten IoT-Betriebssystem. So lassen sich Netzwerke und Datenerfassungsstandorte zusammenbringen und die Zukunft des Handels gestalten.Der weltweite IoT-Marktumsatz erreichte 2019 212 Mrd. US-Dollar, die weltweiten Ausgaben werden bis 2022 voraussichtlich 1 Billion US-Dollar erreichen. Bis 2025 soll es weltweit 75,44 Milliarden IoT-Geräte geben, was einer Verfünffachung gegenüber 2015 entspricht.Die Unified-Commerce-Lösungen von Wirecard fördern die digitale Transformation des Handels. Sie ermöglichen ein nahtloses Zahlungserlebnis über Kanäle und Landesgrenzen hinweg. Sprint integriert bereits diese Funktionalität in Curiosity IoT, und die Unternehmen erkunden eine breitere Zusammenarbeit in weiteren Marktsegmenten.Sprint und Wirecard werden sich zunächst auf das Retail-Segment konzentrieren. Ziel ist es, mit einem Unified-Commerce-Ansatz die Retail-Erlebnisse der Zukunft über alle Kanäle hinweg zu definieren und bereitzustellen. Händler können damit aktuelle und zukünftige Kundenerwartungen dank eines intelligenten, vernetzten Einkaufserlebnisses erfüllen."Wir freuen uns, die Wirecard-Lösungen in unsere robuste IoT-Plattform zu integrieren", sagt Ivo Rook, Senior Vice President, IoT & Product Development bei Sprint. "Dies eröffnet uns viele kommerzielle Möglichkeiten und bietet unseren globalen Kunden und deren Kunden eine unvergleichliche Commerce-Lösung. Das IoT spielt eine immer wichtigere Rolle in Unternehmen weltweit, und wir freuen uns darauf, neue Möglichkeiten und Einsatzszenarien für diese Technologien zu identifizieren.""Die Zusammenarbeit mit Sprint bietet uns eine hervorragende Chance, unsere gemeinsame Reichweite und Lösungsbandbreite zu erweitern und der wachsenden Nachfrage nach barrierefreiem Handel nachzukommen", sagt Georg von Waldenfels, EVP Group Business Development bei Wirecard. "Die Ergänzung der IoT-Technologie von Sprint um Unified Commerce-Lösungen von Wirecard ist ein wichtiger Schritt zur Entwicklung des Einkaufserlebnisses der Zukunft. Wir freuen uns auf die Möglichkeiten, die uns diese Kooperation bietet."Wirecard-Kontakt:Wirecard AG Iris Stoeckl VP Corp. Über Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Über Sprint:Sprint (NYSE: S) ist ein Kommunikationsunternehmen, das mehr und bessere Möglichkeiten schafft, seine Kunden mit den Dingen zu verbinden, die ihnen am wichtigsten sind. Sprint betreibt zum 30. September 2019 53,9 Millionen Verbindungen und ist weithin für die Entwicklung, Konstruktion und Bereitstellung innovativer Technologien bekannt, darunter der erste 4G-Mobilfunkdienst eines nationalen Carriers in den USA, führende vertragsfreie Marken wie Virgin Mobile USA, Boost Mobile und Assurance Wireless, nationale und internationale Push-to-Talk-Funktionen und ein globales Tier-1-Internet-Backbone. Heute setzt Sprint seine Erfolgsgeschichte hinsichtlich Innovation und Service fort und investiert verstärkt in die Verbesserung der Abdeckung, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit seines landesweiten Netzes und in die Einführung eines 5G-Mobilfunknetzes in den USA. 