Die aktuell längste Serie: Merck KGaA mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 3.99%) - die längste Serie dieses Jahr: OMV 3 Tage (Performance: 1.08%). Tagesgewinner war am Dienstag AMS mit 5,03% auf 37,60 (62% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 3,72%) vor Infineon mit 4,96% auf 21,04 (154% Vol.; 1W 3,59%) und HelloFresh mit 4,71% auf 19,58 (129% Vol.; 1W 4,93%). Die Tagesverlierer: Verbund mit -2,97% auf 43,84 (145% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -2,01%), mit 0,00% auf 0,00 (% Vol.; 1W 0,00%), EVN mit -2,07% auf 17,00 (128% Vol.; 1W -1,73%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Alibaba Group Holding (4151,95 Mio.), Berkshire Hathaway (1595,12) und Nestlé (1175,97). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem ...

