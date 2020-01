Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Iran hat als Vergeltung für die Tötung des Generals Kassem Soleimani nach US-Angaben zwei internationale Truppenstützpunkte im Irak mit Raketen attackiert. In der Nacht zum Mittwoch seien in den Stützpunkten im nordirakischen Erbil sowie Ain al-Assad im Westirak mehr als ein Dutzend Raketen eingeschlagen, teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Nach vorläufigen US-Erkenntnissen wurden offenbar keine Soldaten der USA getötet. Auch die in Erbil stationierten Bundeswehrsoldaten blieben unverletzt. US-Präsident Donald Trump schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, die bisherigen Prüfungen hinsichtlich möglicher Opfer und Schäden deuteten darauf hin, dass "alles gut" sei. "So weit, so gut!" fügte Trump hinzu. Der US-Präsident kündigte zudem an, dass er ein Statement zu den Raketenangriffen abgeben werde. Trump beriet sich nach den Angriffen mit seinem Sicherheitsteam, wie Präsidentensprecherin Stephanie Grisham mitteilte. Pentagon-Sprecher Jonathan Hoffman erklärte, es sei klar, dass die Raketen vom Iran aus auf die beiden von den USA genutzten Stützpunkte abgefeuert worden seien. Der Schaden werde noch untersucht. Die iranischen Revolutionsgarden erklärten, dass sie die Basis Ain al-Assad mit "Dutzenden Raketen" attackiert hätten. Die Revolutionsgarden drohten zudem mit Angriffen auch gegen Israel und mit den USA "verbündete Regierungen". Die US-Truppen forderten sie auf, die Region zu verlassen, um Verluste zu vermeiden. Das iranische Parlament hatte am Dienstag ein Gesetz beschlossen, das sämtliche US-Streitkräfte als "Terroristen" einstuft.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

11:00 DE/Munich Re, Vorstellung des Berichts zu Naturkatastrophen 2019

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/Windeln.de, Jahresumsatz

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Auftragseingang November saisonbereinigt PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm -FR 08:45 Verbrauchervertrauen Dezember PROGNOSE: 105 zuvor: 106 -EU 11:00 Geschäftsklimaindex Eurozone Dezember PROGNOSE: -0,15 zuvor: -0,23 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Dezember Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 101,5 zuvor: 101,3 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -9,2 zuvor: -9,2 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -8,1 Vorabschätzung: -8,1 zuvor: -7,2 -US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Dezember Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +150.000 Stellen zuvor: +67.000 Stellen

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2022 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029 11:00 CH/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2032 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2045 11:30 DE/Auktion neuer 0,00-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2030 im Volumen von 5,0 Mrd EUR

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.082,50 -1,07 S&P-500-Future 3.226,70 -0,27 S&P-500-Future 3.224,75 -0,24 Nikkei-225 23.204,76 -1,57 Schanghai-Composite 3.062,99 -1,35 +/- Ticks Bund -Future 172,40 41 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 13.226,83 0,76 DAX-Future 13.189,50 0,24 XDAX 13.195,61 0,22 MDAX 28.287,08 0,33 TecDAX 3.036,83 1,19 EuroStoxx50 3.759,25 0,18 Stoxx50 3.419,09 0,01 Dow-Jones 28.583,68 -0,42 S&P-500-Index 3.237,18 -0,28 Nasdaq-Comp. 9.068,58 -0,03 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,99 -18

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Leichtere Kurse zeichnen sich am Mittwoch an den Börsen in Europa ab. Der Schlagabtausch im Nahen Osten (siehe Tagesthema) und der wahrscheinlich zufällige Absturz eines ukrainischen Passagierflugzeugs wecken Ängste vor einer Eskalation. Die Flucht in sichere Häfen wie Gold, Renten und defensive Aktien könnte so Tagesgeschäft prägen. Der Absturz einer Boeing 737 nach ihrem Abflug in Teheran verunsichere, weil der Grund noch nicht klar sei. Dazu hat US-Präsident Donald Trump für Mittwoch eine Stellungnahme nach dem Raketenangriff des Iran angekündigt.

Rückblick: Fester - Der im Verlauf am Montag bereits gestartete Entspannungskurs setzte sich fort. Für Erleichterung sorgte, dass es von US-Präsident Donald Trump zunächst keine neuen Drohgebärden in Richtung Iran mehr gab. Branchengewinner waren Technologiewerte mit einem Plus von 1,4 Prozent. Der Sektor profitiert davon, dass Microchip das zweite Mal innerhalb eines Monats seine Umsatzprognose erhöhte. Infineon legten um 5 Prozent zu, ASM International um 4,5 und AMS um 4,7 Prozent. Trotz zuletzt eher mauer Umsätze ging es für Wm. Morrison um 1,6 Prozent nach oben. Stützend wirkte, dass der Einzelhändler ein stabiles Jahr 2020 erwartet. Nach einer Gewinnwarnung brach der Kurs von Aston Martin um 16,5 Prozent ein. Premier Oil stachen mit einem Kurssprung von 16 Prozent in London heraus. Das Unternehmen hat mehrere Förderstätten in der Nordsee von BP und Dana gekauft.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Adidas legten um 1,8 Prozent zu, gestützt davon, dass Baader Helvea das Kursziel erhöht hatte. Die am Vortag sehr schwachen Evotec stiegen um 2,5 Prozent. Hier trieb, dass das Unternehmen die Zusammenarbeit mit Bristol-Myers Squibb ausgeweitet hat und dafür 6 Millionen Dollar erhält. PNE sprangen um 5,6 Prozent nach oben nach einem gescheiterten Übernahmeversuch durch Morgan Stanley Infrastructure Partners (MSIP).

XETRA-NACHBÖRSE

Im Fokus standen laut einem Händler von Lang & Schwarz Deutsche Euroshop. Investitionen ins Portfolio haben dem Einkaufszentren-Investor im abgelaufenen Geschäftsjahr voraussichtlich ein mehr als doppelt so hohes negatives Bewertungsergebnis beschert wie 2018, wie das Unternehmen mitgeteilt hatte. Für die Aktie ging es um 5 Prozent nach unten.

USA / WALL STREET

Etwas leichter - Der USA-Iran-Konflikt rückte in den Hintergrund, nachdem er noch am Freitag das Geschehen bestimmt hatte. Die Anleger blieben aber vorsichtig. Mit Abstand stärkster Sektor waren Halbleiteraktien mit einem Plus von 1,2 Prozent. Microchip Technology legten um 6,7 Prozent zu und erreichten ein Allzeithoch, nachdem das Unternehmen das zweite Mal innerhalb eines Monats seine Umsatzprognose erhöht hatte. Micron Technology verteuerten sich um 8,8 Prozent, gestützt von einem positiven Analystenkommentar. Weiter aufwärts ging es mit der Tesla-Aktie nach der Ankündigung des Produktionsstarts des Model Y in Schanghai. Tesla ist seit Montag nach Marktkapitalisierung das wertvollste US-Autounternehmen aller Zeiten. Die Aktie stieg um weitere 3,9 Prozent. Für General Motors (GM) dagegen war 2019 in China kein gutes Jahr. Der Autobauer verzeichnete den höchsten Absatzrückgang jemals in dem Land. GM wurden 1,9 Prozent leichter gehandelt. Boeing gewannen 1,1 Prozent. Am Markt kursierten Gerüchte, dass Großinvestor Warren Buffett in die Aktie einsteigt.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,1152 +0,0% 1,1148 1,1138 -0,6% EUR/JPY 120,81 -0,1% 120,87 120,95 -0,9% EUR/CHF 1,0816 -0,0% 1,1025 1,0825 -0,4% EUR/GBR 0,8492 -0,1% 0,8975 0,8491 +0,3% USD/JPY 108,32 -0,1% 107,74 108,61 -0,4% GBP/USD 1,3133 +0,1% 1,2500 1,3118 -0,9% USD/CNH 6,9450 +0,0% 6,9420 6,9439 -0,3% Bitcoin BTC/USD 8.315,26 3,38 8.578,75 7.895,01 +15,3%

Der US-Dollar erholte sich gegenüber sogenannten Fluchtwährungen wie dem Yen. Zu Wochenbeginn war er zeitweise unter die Marke von 108 Yen gefallen, den niedrigsten Stand seit Ende Oktober. Zuletzt notierte der Dollar im US-Handel bei 108,55 Yen. Der Euro zeigte sich schwächer mit 1,1145 Dollar gegenüber 1,1186 zur gleichen Zeit am Vortag. Im asiatisch dominierten Geschäft am Dienstag zeigen sich die großen Devisenpaare zwar kaum bewegt; in der Nacht hatte der Yen zwischenzeitlich aber stärker zugelegt auf unter 107,70 je Dollar in Reaktion auf einen iranischen Raktenangriff auf US-Militärstützpunkte im Irak. Im Verlauf kam der Yen dann aber wieder zurück auf das Ausgangsniveau.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,28 62,70 +0,9% 0,58 +3,6% Brent/ICE 68,98 68,27 +1,0% 0,71 +4,5%

January 08, 2020

