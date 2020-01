Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Schnäppchenjäger nutzen gestern den jüngsten Rücksetzer des DAX zum Wiedereinstieg. So ging es für den Leitindex um 100 Punkte bzw. 0,8 Prozent nach oben. Damit notiert der DAX nun in etwa wieder dort, wo er das Jahr begonnen hatte. Marktidee: Tesla. Tesla ist seit einigen Monaten auf der Überholspur. Der Elektroautopionier hatte zuletzt starke Absatzzahlen veröffentlicht. Die Aktie markierte erst gestern ein neues Rekordhoch. Allerdings deutet sich aus technischer Sicht eine kurzfristige Verschnaufpause an.