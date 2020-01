Warschau, Polen (ots/PRNewswire) - Abris Capital Partners, führender Private-Equity-Investor in Mittel- und Osteuropa, gibt mit Stolz die Beförderung von Paulina Pietkiewicz, Edgar Kolesnik und Adrian Stanculescu zu Partnern bekannt. Ihre neuen Funktionen treten ab Januar 2020 in Kraft. Darüber hinaus werden sie dem Investment-Komitee als stimmberechtigte Mitglieder beitreten.Paulina Pietkiewicz, zuvor Operations Director und Chief Compliance Officer, kam 2015 zu Abris Capital und bringt 18 Jahre internationale Erfahrung in verschiedenen Sektoren der Finanzdienstleistungsbranche mit, darunter: Fusionen und Akquisitionen, Restrukturierung und Management, Recht sowie Regulatory und Compliance. Sie ist verantwortlich für alle operativen, rechtlichen und Compliance-Angelegenheiten innerhalb der Gruppe, einschließlich der Verwaltung von polnischen, rumänischen, luxemburgischen und zypriotischen Transaktionen.Edgar Kolesnik, zuvor Investment Director, startete seine Karriere bei Abris Capital 2014. Seitdem war er an zahlreichen Transaktionen in den Bereichen Industrie, Einzelhandel, Finanzdienstleistungen und Infrastruktur mit dem Schwerpunkt auf dem polnischen und baltischen Markt beteiligt. Insbesondere hat er Investitionen seitens Abris Capital in DOT2DOT (Premium-Verpackungsgruppe), Chemes (Etikettierungs- und Verpackungslösungen), GARGOUNIT (Lokomotiv-Leasing) und Graal (Fischverarbeitung) mit geleitet. Darüber hinaus beaufsichtigt er das Talent-Management des Investmentteams.Adrian Stanculescu kam 2014 zu Abris Capital. Seit 2018 leitet er Abris Romania mit einem Team aus fünf Experten in der Niederlassung in Bukarest. Er hat an mehreren Transaktionen in Rumänien mitgewirkt, darunter URGENT CARGUS (Kurierdienste), GREEN GROUP (PET- und Abfallrecycler), PEHART TEC (Tissuepapierhersteller) und die beiden jüngsten Akquisitionen - DENTOTAL (Distributor von zahnärztlichen Verbrauchsmaterialien und Geräten) und GTS GROUP (Gebäudemanagement-Dienstleister).Pawel Gierynski, Managing Partner bei Abris Capital, meinte dazu: "Diese Beförderungen erkennen die wichtigen Rollen an, die Frau Pietkiewicz, Herr Kolesnik und Herr Stanculescu in den letzten Jahren für das kontinuierliche Wachstum und die Entwicklung von Abris gespielt haben. Frau Pietkiewicz hat die operative und Compliance-Seite unseres Unternehmens mit großer Sachkenntnis geleistet, während die Herren Kolesnik und Stanculescu ihre Referenzen durch erfolgreiche Führung bei wichtigen Transaktionen unter Beweis gestellt haben. Ich freue mich sehr, diese Ernennungen bekannt zu geben. Ich hatte Gelegenheit, eng mit allen drei Experten zusammenzuarbeiten und weiß, dass sie für diese neue Herausforderung gut vorbereitet sind."Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1062773/Paulina_Pietkiewicz.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1062772/Edgar_Kolesnik.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1062771/Adrian_Stanculescu.jpgLogo - http://mma.prnewswire.com/media/555610/Abris_Capital_Partners_ (http://mma.prnewswire.com/media/555610/Abris_Capital_Partners_Logo.jpg)Logo.jpg (http://mma.prnewswire.com/media/555610/Abris_Capital_Partners_Logo.jpg) Pressekontakt:Monika Olczakm.olczak@abris-capital.comTel: +48-66-400-81-87Original-Content von: Abris Capital Partners, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127911/4486056