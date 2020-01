Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der Iran hat als Vergeltung für die Tötung des Generals Kassem Soleimani nach US-Angaben zwei internationale Truppenstützpunkte im Irak mit Raketen attackiert. In der Nacht zum Mittwoch seien in den Stützpunkten im nordirakischen Erbil sowie Ain al-Assad im Westirak mehr als ein Dutzend Raketen eingeschlagen, teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Nach vorläufigen US-Erkenntnissen wurden offenbar keine Soldaten der USA getötet. Auch die in Erbil stationierten Bundeswehrsoldaten blieben unverletzt. US-Präsident Donald Trump teilte mit, die bisherigen Prüfungen hinsichtlich möglicher Opfer und Schäden deuteten darauf hin, dass "alles gut" sei. "So weit, so gut!" fügte Trump hinzu. Der US-Präsident kündigte zudem an, dass er ein Statement zu den Raketenangriffen abgeben werde. Trump beriet sich nach den Angriffen mit seinem Sicherheitsteam. Pentagon-Sprecher Jonathan Hoffman erklärte, es sei klar, dass die Raketen vom Iran aus auf die beiden von den USA genutzten Stützpunkte abgefeuert worden seien. Der Schaden werde noch untersucht. Die USA hätten aber angesichts der iranischen Drohungen in den vergangenen Tagen "alle angemessenen Maßnahmen" ergriffen, um den Schutz von Soldaten der USA und der Partnerstaaten sicherzustellen. Die iranischen Revolutionsgarden bezeichneten den Angriff als Vergeltung für die Tötung von General Soleimani bei einer US-Drohnenattacke in Bagdad.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Dezember Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +150.000 Stellen zuvor: +67.000 Stellen

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 3.225,00 -0,23% Nikkei-225 23.204,76 -1,57% Hang-Seng-Index 27.995,55 -1,15% Kospi 2.151,31 -1,11% Schanghai-Composite 3.070,19 -1,11% S&P/ASX 200 6.817,60 -0,13%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den asiatischen Aktienbörsen beruhigt sich die Lage nach der jüngsten Eskalation im Nahen Osten wieder. Zwar zeigen sich die Börsen durch die Bank mit Abgaben, doch haben sich die Aktienkurse auf breiter Front schon wieder deutlich von ihren Tagestiefs erholt. Auch die zunächst nach oben geschossenen Preise für Erdöl und Gold kommen deutlich von den Tageshöchststände zurück. Die Entwicklung des Goldpreises verläuft ähnlich. Mit dem japanischen Yen ist ein weiterer vermeintlich sicherer Hafen nur kurz gesucht. Händler verweisen zur teilweisen Erholung der Stimmung darauf, dass die iranischen Angriffe offenbar keine Menschenleben gekostet haben. Daher könne ein umfassender Krieg wohl vermieden werden, so die Hoffnung im Markt. LG Electronics verlieren in Seoul 3,7 Prozent nach einem schwachen Ausblick auf das vierte Quartal.

US-NACHBÖRSE

Der nachbörsliche US-Aktienhandel ist von den Schlagzeilen zur Eskalation der Nahostkrise überlagert worden. In der Folge fielen viele Kurse, mit den gestiegenen Ölpreisen waren Ölwerte allerdings gesucht. Exxon Mobil und Chevron kletterten um 0,7 Prozent. McDonalds ermäßigten sich um 1,9 Prozent. Impossible Foods strebt offenbar keine Partnerschaft mehr mit der Schnellrestaurantkette an. Livent brachen um 15,2 Prozent ein. Der Hersteller von Lithiumprodukten senkte die Prognose.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 28.583,41 -0,42 -119,97 0,16 S&P-500 3.237,18 -0,28 -9,10 0,20 Nasdaq-Comp. 9.068,58 -0,03 -2,88 1,07 Nasdaq-100 8.846,45 -0,02 -2,07 1,30 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 792 Mio 978 Mio Gewinner 1.290 1.557 Verlierer 1.652 1.346 Unverändert 85 117

Etwas leichter - Der USA-Iran-Konflikt rückte in den Hintergrund, nachdem er noch am Freitag das Geschehen bestimmt hatte. Die Anleger blieben aber vorsichtig. Mit Abstand stärkster Sektor waren Halbleiteraktien mit einem Plus von 1,2 Prozent. Microchip Technology legten um 6,7 Prozent zu und erreichten ein Allzeithoch, nachdem das Unternehmen das zweite Mal innerhalb eines Monats seine Umsatzprognose erhöht hatte. Micron Technology verteuerten sich um 8,8 Prozent, gestützt von einem positiven Analystenkommentar. Weiter aufwärts ging es mit der Tesla-Aktie nach der Ankündigung des Produktionsstarts des Model Y in Schanghai. Tesla ist seit Montag nach Marktkapitalisierung das wertvollste US-Autounternehmen aller Zeiten. Die Aktie stieg um weitere 3,9 Prozent. Für General Motors (GM) dagegen war 2019 in China kein gutes Jahr. Der Autobauer verzeichnete den höchsten Absatzrückgang jemals in dem Land. GM wurden 1,9 Prozent leichter gehandelt. Boeing gewannen 1,1 Prozent. Am Markt kursierten Gerüchte, dass Großinvestor Warren Buffett in die Aktie einsteigt.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,56 2,4 1,53 35,4 5 Jahre 1,62 1,9 1,60 -30,1 7 Jahre 1,74 1,8 1,72 -50,7 10 Jahre 1,83 1,8 1,81 -61,9 30 Jahre 2,31 2,1 2,29 -76,1

Anleihen wurden verkauft, da die Anleger die Lage in Nahost wieder als etwas sicherer einschätzten. Fallende Notierungen trieben die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 1,8 Basispunkte auf 1,83 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:11 Uhr % YTD EUR/USD 1,1150 +0,0% 1,1148 1,1187 -0,6% EUR/JPY 120,84 -0,1% 120,91 121,31 -0,9% EUR/GBP 0,8493 -0,1% 0,8497 0,8482 +0,4% GBP/USD 1,3129 +0,1% 1,3121 1,3183 -0,9% USD/JPY 108,38 -0,1% 108,47 108,44 -0,3% USD/KRW 1170,66 +0,3% 1167,46 1164,59 +1,4% USD/CNY 6,9430 -0,0% 6,9452 6,9344 -0,3% USD/CNH 6,9425 +0,0% 6,9420 6,9330 -0,3% USD/HKD 7,7767 -0,0% 7,7779 7,7738 -0,2% AUD/USD 0,6871 +0,0% 0,6868 0,6903 -2,0% NZD/USD 0,6644 +0,0% 0,6642 0,6661 -1,3% Bitcoin BTC/USD 8.332,26 +3,6% 8.043,01 7.874,26 +15,6%

Der US-Dollar erholte sich gegenüber sogenannten Fluchtwährungen wie dem Yen. Zu Wochenbeginn war er zeitweise unter die Marke von 108 Yen gefallen, den niedrigsten Stand seit Ende Oktober. Zuletzt notierte der Dollar im US-Handel bei 108,55 Yen. Der Euro zeigte sich schwächer mit 1,1145 Dollar gegenüber 1,1186 zur gleichen Zeit am Vortag.

Im asiatisch dominierten Geschäft zeigen sich die großen Devisenpaare zwar kaum bewegt; in der Nacht hatte der Yen zwischenzeitlich aber stärker zugelegt auf unter 107,70 je Dollar in Reaktion auf den iranischen Raktenangriff auf US-Militärstützpunkte im Irak. Im Verlauf kam der Yen dann aber wieder zurück auf das Ausgangsniveau.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,27 62,70 +0,9% 0,57 +3,6% Brent/ICE 69,07 68,27 +1,2% 0,80 +4,7%

Die Ölpreise kamen im US-Geschäft weiter zurück, nachdem sie auf dem Höhepunkt der Nahost-Krise am Freitag kräftig zugelegt hatten. Die europäische Sorte Brent notierte 1 Prozent leichter bei 68,20 Dollar je Barrel und lag damit nun wieder deutlich unter der viel beachteten Marke von 70 Dollar.

Im asiatisch dominierten Geschäft am Mittwoch schossen die Preise phasenweise deitlich nach oben - Brent bis auf 71,75 Dollar - in einer Schreckreaktion auf den iranischen Raketenangriff im Irak. Im Verlauf beruhigte sich die Stimmung aber wieder, womit auch die Ölpreise wieder deutlich zurückfallen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.593,16 1.574,30 +1,2% +18,86 +5,0% Silber (Spot) 18,57 18,45 +0,7% +0,12 +4,0% Platin (Spot) 972,15 970,00 +0,2% +2,15 +0,7% Kupfer-Future 2,80 2,79 +0,1% +0,00 0%

Der Goldpreis kam von den Spitzenwerten von über 1.580 Dollar zu Wochenbeginn wieder etwas zurück und lag zuletzt im US-Handel bei 1.572 Dollar. Im Tagestief hatte die Feinunze 1.555 Dollar gekostet.

Im asiatisch dominierten Geschäft am Mittwoch schnellte der Preis des als sicherer Hafen geltenden Metalls im Hoch auf 1.611 Dollar nach oben, nachdem iranische Raketenangriffe auf US-Militärstützpunkte im Irak bekannt geworden waren. Danach kam der Preis wieder etwas zurück auf zuletzt 1.594 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

IRANKRISE

US-Präsident Donald Trump hat - zumindest halbherzig - Abstand von seiner Drohung mit Angriffen auf iranische Kulturstätten genommen. Es sei "okay" für ihn, internationales Recht zu befolgen, sagte Trump.

Trump hat zudem bekräftigt, dass die USA derzeit keinen Truppenabzug aus dem Irak planten.

FLUGZEUGABSTURZ IRAN

Nach dem Absturz eines ukrainischen Flugzeugs im Iran hat das Außenministerium in Kiew den Tod aller Menschen an Bord bestätigt. Die Boeing-Maschine der Fluggesellschaft Ukraine International war kurz nach dem Start in Teheran verunglückt. Medienberichten zufolge befanden sich mindestens 170 Menschen an Bord. Die Ursachen des Unglücks waren zunächst unklar.

ÖLMARKT

