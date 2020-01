Der iranische Raketenangriff auf von US-Amerikanern genutzte Militärstützpunkte haben eine Fluchtbewegung in Gold ausgelöst und den Krisenschutz zeitweise über 1.600 Dollar ansteigen lassen.So hoch notierte das gelbe Edelmetall letztmals Anfang 2013. Die wachsende Kriegsangst lässt Aktien fallen und "Fluchtburgen" wie US-Staatsanleihen und Gold steigen - ein ganz normaler Reflex. Die weitere Entwicklung in der Region dürfte in den kommenden Handelstagen die größte Rolle spielen. Anstehende ...

