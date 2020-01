Per Handelsschluss notierte die Aktie bei 111,85 Euro unverändert. Im Bereich von 114,00/115,00 Euro befindet sich ein massiver Widerstandsbereich, der von der Aktie nicht so schnell überwunden werden dürfte. Zudem befindet sich das Papier übergeordnet in einem Abwärtstrend. Der Stopp der Short-Position ...

Den vollständigen Artikel lesen ...