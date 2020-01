PARIS (dpa-AFX) - Die Stimmung der französischen Verbraucher hat sich zum Jahresende 2019 deutlich eingetrübt. Der vom Statistikamt Insee erhobene Indikator fiel im Dezember gegenüber dem Vormonat um drei Punkte auf 102 Zähler, wie Insee am Mittwoch in Paris mitteilte. Es ist die erste Eintrübung seit einem Jahr. Analysten hatten im Schnitt einen Wert von 104 Punkten erwartet.



Ob die Massenproteste gegen die von der Regierung geplante Rentenreform eine Rolle gespielt haben, wurde von den Statistikern nicht erwähnt. Die Eintrübung erfolgt von recht hohem Niveau aus. Insee merkte an, der Indikator liege weiterhin über seinem langfristigen Durchschnitt von 100 Punkten./bgf/jkr/jha/