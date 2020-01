Die Analysten von TD Securities gehen davon aus, dass der schwedische Einzelhandelsverkauf mit einem Rückgang von -0,3% (Monat) im November enttäuschen wird (Markt +0,3%) und folgen damit dem Muster, das wir in einigen anderen Ländern gesehen haben, wo der späte Zeitpunkt des Black Friday bedeutet, dass sich die Verkäufe eher in den Dezember- als in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...