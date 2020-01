Nach den iranischen Raketenangriffen auf US-Stützpunkte im Irak als Vergeltung für den Tod Soleimanis vergangene Woche zogen die Ölpreise und die "Krisenwährung" Gold erneut an.

Die Furcht vor einem erneuten Krieg in der Golf-Region sorgt bei Anlegern für eine rege Nachfrage nach Gold. Der Preis der "Antikrisen-Währung" steigt um 2,4 Prozent auf ein Sieben-Jahres-Hoch von 1610,90 Dollar je Feinunze. Für europäische Investoren ist das Edelmetall mit 1443,07 Euro sogar so teuer wie noch nie.Der Konflikt der USA mit Teheran scheint vollends zu eskalieren: Der Iran macht seine Rachedrohung wahr und greift US-Ziele im Irak mit Raketen an. Das Pentagon bestätigte Attacken auf die vom US-Militär genutzten Stützpunkte Ain al-Assad westlich von Bagdad und im nördlich gelegenen Erbil in der Nacht zum Mittwoch. Der Iran bezeichnete die Raketenangriffe als "Akt der Selbstverteidigung" nach der Tötung des iranischen Top-Generals Ghassem Soleimani durch einen US-Luftschlag. Kurz darauf stürzte nahe Teheran ein ukrainisches Passagierflugzeug mit über 170 Insassen ab, die Rettungskräften zufolge allesamt ums Leben kamen. Ob es einen direkten Zusammenhang mit der militärischen Eskalation zwischen den USA und dem Iran gibt, ist noch offen.

Beim Ölpreis zeigten sich ähnliche Bewegungen wie beim Gold: Die Sorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich zeitweise um bis zu 5,1 Prozent auf 71,75 Dollar je Barrel. Das ist der größte Kurssprung seit den Attacken auf saudi-arabische Ölförderanlagen im September. Zuletzt lag das Plus allerdings nur noch bei rund einem Prozent. Die Produktion in den irakischen Erdölanlagen geht nach Opec-Angaben jedoch ungestört weiter. Die Anlagen seien sicher, sagt Opec-Generalsekretär Mohammed Barkindo. Das sei eine "große Erleichterung". Dem Energieminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Suhail al-Masruei, zufolge besteht auch keine unmittelbare Gefahr für die Öltransporte durch die Straße von Hormus.

An den Börsen zeigte sich die Nervosität infolge des iranischen Angriffs auf US-Stellungen im Irak. Der deutsche Leitindex Dax fiel zur Eröffnung am Mittwoch um 0,7 Prozent auf 13.132 Punkte. Einen ausgewachsenen Krieg befürchte derzeit aber niemand, sagten Börsianer. Daher sei die Kursreaktion vergleichsweise verhalten. Auch die asiatischen Aktienmärkte zogen die neuesten Meldungen aus der Krisenregion nach unten. Am Markt sei die Furcht vor einer weiteren Eskalation der Nahost-Krise bis hin zu einem neuen Krieg am Golf gewachsen, sagten Analysten. Investoren suchten Zuflucht in sichere Anlagehäfen. In Tokio ging der japanische Leitindex Nikkei mit einem Minus von knapp 1,6 Prozent auf 23.204 Punkte aus dem Handel. In China ging es ebenfalls bergab. Die Börse in Shanghai sowie der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gaben jeweils 1,2 Prozent nach. Die Talfahrt schwächte sich etwas ab, nachdem US-Präsident Donald Trump in einem Tweet mitteilte: "Alles ist gut!", ...

