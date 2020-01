PEKING (dpa-AFX) - Nach dem Vergeltungsangriff des Irans auf US-Stützpunkte im Irak hat China alle Beteiligten zur Zurückhaltung aufgerufen. "Niemand hat ein Interesse an einer weiteren Verschlechterung der Lage im Nahen Osten", sagte Außenamtssprecher Geng Shuang am Mittwoch vor der Presse in Peking. Die betroffenen Parteien sollten ihre Differenzen durch Dialog und friedliche Mittel auf der Grundlage gegenseitigen Respekts lösen.



"Den Frieden und die Stabilität in der Region zu wahren, ist entscheidend für die Welt", sagte der Sprecher. China werde weiter im engen Kontakt mit allen Parteien stehen und eine "verantwortliche Rolle" spielen, damit die Lage so schnell wie möglich abkühlt./lw/DP/mis