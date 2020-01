Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag gelang dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die Fortsetzung der tags zuvor begonnenen Erholungsbewegung, berichten die Analysten der Helaba. Das Tageshoch sei bei 13.284 Zählern markiert worden, der Schlusskurs habe bei 13.226,83 Punkten gelegen. In den kommenden Tagen werde sich zeigen müssen, in welcher Verfassung sich der deutsche Markt befinde, zumal die Stimmung nach den jüngsten Entwicklungen in der Golf-Region jederzeit weiter eskalieren könne. ...

