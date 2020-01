Dieses kleine aber sehr hochwertige Schweizer Unternehmen der Medizintechnik ist spezialisiert auf Kleinimplantate und hat einen der interessantesten Investoren an Bord, der zu den Gründern gehört: Dr. Thomas Straumann, der Gründer und immer noch Chef des erfolgreichsten Spezialisten für Dentaltechnik weltweit. Dennoch ist der Kurs von Medartis deutlich unter Druck geraten, weil in Brasilien eine Strefe fällig wurde, die mit angeblichen Marktstörungen erklärt wird. Die Halbierung von 80 auf 40 Franken ist die Gelegenheit zum Einstieg.



