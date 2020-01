Drei Liegenschaften werden über die nächsten Wochen in das Portfolio integriert. Ein Neubauprojekt wird per 1. Juli 2020 in das Portfolio integriert.Zürich - Der SF Retail Properties Fund hat in den letzten Wochen von 2019 vier Objekte gekauft. Drei Liegenschaften werden über die nächsten Wochen in das Portfolio integriert. Ein Neubauprojekt wird per 1. Juli 2020 in das Portfolio integriert. Delémont, Rue de l'Avenir 5 Das Objekt Rue de l'Avenir 5 ist eine Arrondierung zu den bestehenden Liegenschaften in Delémont.

