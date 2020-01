ABU DHABI (dpa-AFX) - Nach dem iranischen Vergeltungsangriff auf US-Truppen im Irak haben die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) zur Deeskalation aufgerufen. Es sei äußerst wichtig, dass sich die Region von den derzeitigen "beunruhigenden Spannungen" zurückziehe, erklärte der VAE-Staatsminister für Auswärtiges, Anwar Gargasch, am Mittwoch über Twitter. "Deeskalation ist sowohl klug als auch notwendig. Ein politischer Pfad Richtung Stabilität muss folgen", schrieb er weiter.



Die VAE sind zusammen mit dem benachbarten Saudi-Arabien ein wichtiger Partner der USA am Golf. Die Emirate hatten jedoch gegenüber dem Iran in den vergangenen Monaten zurückhaltendere Töne angestimmt, weil sie sich vor einem Krieg auf eigenem Boden fürchten./jku/DP/mis