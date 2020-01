Jasper Eenhorst wird neuer CFO von SHOP APOTHEKE EUROPE.^ DGAP-News: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. / Schlagwort(e): Personalie Jasper Eenhorst wird neuer CFO von SHOP APOTHEKE EUROPE.08.01.2020 / 09:57 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Jasper Eenhorst wird neuer CFO von SHOP APOTHEKE EUROPE.Venlo/Köln, 8. Januar 2020. Mit Wirkung zum 1. Februar 2020 wird Jasper Eenhorst neuer CFO von SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. Zuvor bekleidete der 47-jährige Niederländer verschiedene Finanz- und Führungspositionen im international führenden Lebensmittelhandelskonzern Ahold Delhaize, zuletzt als CFO der stark wachsenden E-Commerce-Sparte der Supermarktkette Albert Heijn B.V.Jasper Eenhorst wird bei SHOP APOTHEKE EUROPE die klassischen Finanzfunktionen, Investor Relations und Compliance-Bereiche verantworten. CEO Stefan Feltens ist künftig für die Bereiche Strategie, Personal, Recht, Einkauf und Corporate Communications zuständig."Mit Jasper Eenhorst gewinnen wir einen profilierten Finanzexperten, der gleichzeitig Erfahrung und Erfolg im digitalen Geschäft mitbringt", sagt Jan Pyttel, Aufsichtsratsvorsitzender von SHOP APOTHEKE EUROPE. "In seiner vorherigen Position war er maßgeblich am Auf- und Ausbau des E-Commerce-Geschäfts der größten niederländischen Supermarktkette Albert Heijn beteiligt."CEO Stefan Feltens ergänzt: "Wir freuen uns, dass Jasper unser Vorstandsteam schon in Kürze verstärkt und begrüßen ihn herzlich. Mit seiner Expertise und seiner internationalen Erfahrung ist er eine große Bereicherung für die SHOP APOTHEKE EUROPE auf dem weiteren Wachstumskurs.""Ich freue mich sehr, meine Erfahrungen aus dem E-Commerce bei SHOP APOTHEKE EUROPE einzubringen. Das Marktsegment Online-Apotheke wächst enorm, SHOP APOTHEKE EUROPE ist als einer der Marktführer in Europa optimal positioniert, das Potenzial Zug um Zug auszuschöpfen", erklärt Jasper Eenhorst.Entsprechend niederländischem Recht wird Jasper Eenhorst im Rahmen der nächsten ordentlichen Hauptversammlung zur Wahl als Mitglieds des Vorstands der Gesellschaft vorgeschlagen.PRESSEKONTAKTE.Publikums- und Fachmedien: Sven Schirmer Tel: +49 221 99 53 44 31 E-Mail: presse@shop-apotheke.comFinanz- und Wirtschaftsmedien: Thomas Schnorrenberg Mobil: +49 151 465 31317Bettina Fries Tel: +49 211 75 80 779E-Mail: presse@shop-apotheke.comInvestor Relations: Carmen Herkenrath Telefon: +31 77 850 6109 E-Mail: carmen.herkenrath@shop-apotheke.com08.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. Dirk Hartogweg 14 5928 LV Venlo Niederlande Telefon: 0800 - 200 800 300 Fax: 0800 - 90 70 90 20 E-Mail: carmen.herkenrath@shop-apotheke.com Internet: www.shop-apotheke-europe.com ISIN: NL0012044747, DE000A19Y072 WKN: A2AR94, A19Y07 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 948861Ende der Mitteilung DGAP News-Service948861 08.01.2020