Frankfurt (www.fondscheck.de) - In den ersten Handelstagen des neuen Jahres prägen politische Nachrichten das Geschäft mit börsengehandelten Indexfonds, so die Deutsche Börse AG."Auf die Meldung aus dem Weißen Haus, Mitte Januar mit Peking ein erstes Handelsabkommen unterzeichnen zu wollen, reagierten Investoren am Donnerstag zumeist mit Käufen", berichte Oliver Kilian von der UniCredit. Punktuell deckten sich Anleger besonders häufig mit EURO STOXX 50- (ISIN DE0005933956/ WKN 593395), DAX- (ISIN DE000ETFL011/ WKN ETFL01) und S&P 500-Produkten ein. "EURO STOXX Banks-ETFs (ISIN DE0006289309/ WKN 628930) waren zeitweise ebenfalls sehr gefragt." ...

