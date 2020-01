FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei den Aktien von RIB Software hat sich am Mittwoch der Abwärtsdruck der vergangenen Wochen nochmals verschärft. Die Papiere, die bis Anfang Dezember noch einer der Favoriten des vergangenen Jahres waren, büßten nach einem negativen Kommentar von Warburg Research 6,4 Prozent auf 19,28 Euro ein. So niedrig hatten sie zuletzt Mitte September gehandelt.



Die Hamburger Privatbank strich die Kaufempfehlung für RIB Software und riet stattdessen zum Halten der Papiere. Diese hatten sich vom Tief im Dezember 2018 bis zum Hoch ein Jahr später fast verdreifacht. "Die Gewinnmitnahmen weiten sich nun aus", sagte ein Händler. Der Kurs sei am Mittwoch erstmals seit Mai 2019 wieder unter die 200-Tage-Linie als langfristiger Trendindikator gefallen.



Der zuletzt stärkere Fokus des IT-Unternehmens auf so genannte Managed-Service-Angebote gehe auf mittlere Sicht zu Lasten der Profitabilität, argumentierte Analyst Andreas Wolf. Die Margen in diesem Marktsegment seien niedriger als die im klassischen Software-Geschäft./bek/jha/



