Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Bundesfinanzagentur versteigert heute eine gewöhnliche Anleihe mit Laufzeit Februar 2030, so die Analysten der Helaba.Die Sorgen vor einer Eskalation am Golf würden tendenziell deutsche Staatspapiere mit längeren Laufzeiten stützen. Zehnjährige Bunds würden aktuell auf einem Niveau von -0,28% rentieren. Die Aufwärtstrendlinie des 10/2J-Spreads von Ende September werde damit einem Test unterzogen. In den USA sei die Entwicklung zwar ähnlich, die Renditedifferenz zwischen zehn- und zweijährigen Schuldverschreibungen liege mit 26 BP jedoch noch klar oberhalb der im August 2019 etablierten Trendlinie. (08.01.2020/alc/a/a) ...

