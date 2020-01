Dow Jones hat von press1 eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Immer mehr Familien in den Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland (press1) - 8. Januar 2020 - Die 45 Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland ziehen immer mehr Gäste an. 1.032.364 Übernachtungen verzeichneten die Jugendherbergen in 2019. Dies sind 2.988 mehr als im Vorjahr. Einen besonders starken Zuwachs von 12.026 Übernachtungen auf nunmehr 368.672 Übernachtungen gab es wiederum bei den Familien, die mittlerweile einen Anteil von 35,71 % ausmachen. Dicht dahinter folgen die Schulklassen mit 333.089 Übernachtungen (32,26 %) und die Gruppen, Vereine und Organisationen mit 294.512 Übernachtungen (28,53 %). Jacob Geditz, DJH-Vorstandsvorsitzender, sieht den Grund für die weiter anhaltende positive Entwicklung in der steigenden Attraktivität der Häuser. Dies zeige sich auch daran, dass die Zimmerauslastung von 60,57 % bundesweit ein Spitzenwert sei. Diese Position wolle man mit weiteren Investitionen ausbauen, so Geditz. Gleich drei Jugendherbergen werden nach erfolgreicher Modernisierung in 2020 neu eröffnet: Ende März die Jugendherberge Bad Neuenahr-Ahrweiler, Mitte des Jahres die Jugendherberge St. Goar und nach erfolgter Erweiterung ebenfalls Mitte des Jahres die Jugendherberge Speyer. Auch 2020 gehen Die Jugendherbergen von einer weiterhin positiven Entwicklung aus. Dazu tragen nicht nur die Neueröffnungen der modernisierten Jugendherbergen bei, sondern auch die weiter steigende Qualität der pädagogisch wertvollen Programmangebote für Klassenfahrten, welche die Attraktivität der Jugendherbergen als außerschulischen Lernort stärken. Zeichen: 1.589 Zu dieser Pressemitteilung stehen ihnen auf http://www.press1/entertainment/db/press1.groeger_1_1578469586.html folgende Zusatzmaterialien zum Download zur Verfügung: * CityStar-Jugendherberge in Pirmasens.jpg (jpg, 1271 KByte) [Quelle/Bildnachweis: ©DieJugendherbergen.de] Kontaktadresse für die Presse: Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland Zentrale In der Meielache 1 55122 Mainz Ansprechpartner: Jessica Borowski Leiterin Marketing und Programme Telefon 06131 / 37446-30 Telefax 06131 / 37446-22 mailto:borowski@diejugendherbergen.de http://www.DieJugendherbergen.de Dies ist eine Mitteilung von press1. Für den Inhalt ist ausschließlich press1 verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen.

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2020 05:05 ET (10:05 GMT)