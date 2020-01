Die Tochter des US-Präsidenten spricht auf der Tech-Messe CES - trotz massiver Kritik aus der liberalen Branche. Auf der Bühne geht es um die Zukunft der Arbeit. Und immer wieder um Deutschland. Am Ende der Rolltreppe stand dann doch eine einsame Protestiererin: Auf einem kleinen Plakat forderte sie, dass Kinder von neuen Einwanderern nicht mehr von ihren Eltern getrennt werden sollten. Die Massen an Besuchern der Tech-Messe CES 2020 in Las Vegas, die aus der Keynote von Präsidenten-Tochter und -Beraterin Ivanka Trump strömten, würdigten sie kaum eines Blickes. Fünf Etagen höher war der...

