Der Konflikt zwischen den USA und Iran scheint sich zuzuspitzen. Der DAX geriet deswegen heute erst einmal unter Druck. Andreas Lipkow von Comdirect rät Anlegern die weitere Entwicklung erst einmal abzuwarten. Allerdings glaubt der Marktstratege nicht an langfristige Auswirkungen. Einen Crash dürfte es an der Börse seiner Meinung nach nicht geben. Kurzfristig könnte es aber volatil bleiben. Das gilt auch für die Devisenmärkte. Außerdem geht es in der folgenden Sendung um die Ölpreise, Gold, den jüngsten Flugzeugabsturz einer Boeing-Maschine und den überraschenden Vorstoß von Sony in den E-Auto-Sektor.