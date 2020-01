Die Aktien von Siltronic widersetzen sich am Mittwoch im MDAX -0,41% der aktuellen Schwächetendenz und vollziehen die jüngste Erholung im Chipsektor nach. Am Vormittag ging es für die Aktien an der MDAX-Spitze um über zwei Prozent nach oben, nachdem sie die positive Tendenz in der allgemeinen Halbleiter-Branche am Vortag nur zögerlich mitgegangen waren.Händler verwiesen darauf, dass im Sektor bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...