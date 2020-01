Auf Basis einer sächsisch- vietnamesischen Kooperation wird ab dem Frühjahr eine 2,7 Megawatt Photovoltaik-Anlage zur Stromversorgung eines Wasserkraftwerks in Vietnam entstehen. Die Erweiterung auf bis zu zehn Megawatt in bereits in Planung.Das Wasserversorgungswerk am Fluss Song Duong vor den Toren der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi soll künftig zumindest teilweise mit sauberem Solarstrom versorgt werden. Das Leipziger Unternehmen Aone Deutschland AG ist Betreiber und Investor für das 2,7 Megawatt Photovoltaik-Kraftwerk. Mit der Lieferung der Solarmodule sei Solarwatt beauftragt worden, teilte ...

