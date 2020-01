KIEW/TEHERAN (dpa-AFX) - Nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs im Iran hat die ukrainische Fluggesellschaft Ukraine International Airlines erste Angaben zur Maschine gemacht. "Es war eines unserer besten Flugzeuge, mit einer ausgezeichneten zuverlässigen Mannschaft", betonte der Präsident des Unternehmens, Jewgeni Dychne, sichtlich bewegt am Mittwoch in Kiew. Insgesamt waren neun ukrainische Besatzungsmitglieder an Bord.



Den Angaben nach hatte die Maschine nach dem Start bereits eine Höhe von 2400 Metern erreicht. "Die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler der Besatzung ist minimal", betonte der Vizepräsident der Fluggesellschaft Igor Sosnowski. Die Boeing des Typs 737-800 NG sei 2016 neu an die Ukrainer ausgeliefert worden. Erst am Montag hätte das Flugzeug eine reguläre technische Überprüfung ohne Probleme absolviert.



Bei dem Absturz am Mittwochmorgen waren alle Insassen ums Leben gekommen. Vorläufigen Angaben nach befanden sich an Bord 176 Menschen. Iranische Vertreter gingen zunächst von einem Triebwerksbrand als möglicher Absturzursache aus./ast/DP/mis