TEHERAN (dpa-AFX) - Iranische Experten in der Luftfahrtsbehörde untersuchen die zwei Blackboxen der am Mittwoch in der Nähe Teherans abgestürzten ukrainischen Passagiermaschine. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna wurden die beiden Blackboxen gefunden und nun könnten die Experten die Absturzursache effektiver untersuchen. Außerdem bestätigte die Staatsanwaltschaft in Teheran, dass die Überreste der 179 Passagiere in der Gerichtsmedizin seien.



Die Blackbox eines Flugzeugs besteht aus einem Flugdatenschreiber und einem Stimmaufzeichnungsgerät. Der erste Teil zeichnet Informationen wie Flugstrecke, Flughöhen, Geschwindigkeit und die Lage des Flugzeugs auf. Anhand der Daten lässt sich auch nachvollziehen, wann die Piloten welche Steuerungsbefehle gegeben haben. Der zweite Teil nimmt die Gespräche im Cockpit auf. Im Fall eines Unglücks helfen die Informationen dabei, den Unfallhergang aufzuklären. Damit die Blackbox einen Absturz übersteht, ist sie extrem widerstandsfähig konstruiert und im Heck des Flugzeugs untergebracht./str/fmb/DP/mis