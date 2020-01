++ Europäische Indizes fallen am Mittwoch ++ DE30 kämpft an Widerstandszone bei 13.150 Punkten ++ Lufthansa stellt Flüge über Iran und Irak ein ++Die europäischen Aktien geben am Mittwoch nach der schwachen Asien-Sitzung nach. Die Risikoaversion ist eine Folge des iranischen Raketenangriffs auf US-Ziele im Irak, die sich in der heutigen Nacht ereigneten. Die Anleger warten auf die Erklärung von US-Präsident Donald Trump, die in den US-Morgenstunden erwartet wird. HARTE DATEN AUS DEUTSCHLAND ENTTÄUSCHEN WEITERHIN...

Den vollständigen Artikel lesen ...