Wohlhabende Deutsche erobern neuerdings bevorzugt Florida. Im Südosten der USA finden Immobilieninvestoren das perfekte Klima aus Sonne, niedrigen Steuern - und Diskretion.

Diese Terrasse! Sie ist das wahre Prunkstück der Villa Dakota. Ein großer Swimmingpool mit eingebautem Jacuzzi empfängt hier den Besucher. Direkt dahinter verbindet ein palmengesäumter Kanal das Privatgrundstück direkt mit dem Golf von Mexiko. Aber natürlich entspricht auch das Haus selbst mit den drei großen Schlafzimmern, der offenen Wohnküche und der Garage für gleich drei große Straßenkreuzer den gehobenen Ansprüchen des neuen Besitzers. In diesem Fall handelt es sich um einen Deutschen. Knapp eine Million US-Dollar hat er sich den 240-Quadratmeter-Traum im Südwesten der Küstenstadt Cape Coral im US-Bundesstaat Florida kosten lassen.

Der "Sunshine State" entwickelt sich zum Sehnsuchtsort der Deutschen und ihres Geldes. Hier finden sie das perfekte Paket: Das Wetter ist herrlich, die Wertsteigerungen der Immobilien sind ordentlich, die Steuern dafür niedrig. Zudem bieten die USA den Neueigentümern Rechtssicherheit - und gleichzeitig ein hohes Maß an Diskretion. Fragen stellt hier kaum jemand.

US-Vermögende zog es seit jeher in Amerikas Südosten. Sogar US-Präsident Donald Trump verlegte kürzlich seinen Hauptwohnsitz nach Palm Beach, um der Steuerlast seiner Heimat New York zu entkommen. Über Jahrzehnte finanzierte zunächst das Drogengeld der Cocaine Cowboys den Immobilienboom in Miami. Später dann folgten russische Oligarchen und Geschäftsleute aus Fernost. Auch ihre Investments sorgen dafür, dass Grundstückspreise in Florida nach wie vor anziehen. Die Finanzkrise, die hier schlimmer wütete als mancher Hurrikan, ist längst wieder vergessen. Allein 2018 flossen fast 23 Milliarden Dollar von ausländischen Käufern in den Staat.

Eine der wichtigsten Quellen: Deutschland. Knapp 700 Millionen davon stammen aus der Bundesrepublik. Und das merkt man.

Nadja Brunner kommt aus dem Erzählen kaum heraus, während sie ihren weißen Mercedes durch Cape Coral steuert. In fast jeder Straße, zu fast jedem Haus, fällt ihr eine Geschichte ein. Wie viel es beim letzten Eigentümerwechsel gebracht oder welcher ihrer Konkurrenten es ihr vor der Nase weggeschnappt hat. "Es macht einfach Spaß hier", sagt sie.

Vor zehn Jahren zog die heute 36-Jährige aus ihrer Heimatstadt Würzburg nach Florida. Mittlerweile arbeitet sie als erfolgreiche Maklerin mit elf Mitarbeitern in Lee County im Südwesten des Bundesstaats. Investoren aus Deutschland sind ihr Spezialgebiet.Brunner ist nicht allein. Allein in Cape Coral, einer Stadt mit rund 180.000 Einwohnern, werben mindestens sechs deutschsprachige Makler um Kunden aus Good Ol" Germany. Sie bieten ihrer gehobenen Klientel Rundumbetreuung. Von Ankunft über den Aufenthalt bis zum Geschäftlichen: Das Geld wird jederzeit bestens ...

