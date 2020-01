Das Hamburger Unternehmen hat sich eine Pipeline für Photovoltaik- und Windkraftprojekte mit insgesamt mindestens zwei Gigawatt gesichert. Bis 2025 will Encavis so eine Verdopplung der eigenen Erzeugungskapazitäten erreichen.Die Encavis AG hat am Mittwoch ihren strategischen Ausblick bis zum Jahresende 2025 veröffentlicht. Die auf Wachstum ausgelegte Strategie trägt den Titel ">>Fast Forward 2025". Neben konkreten Zielgrößen sind durch auch Maßnahmen zur Effizienzsteigerung enthalten, die eine EBITDA-Marge von 75 Prozent sichern sollen. Insgesamt fünf Punkte benennt Encavis in seiner Strategie: ...

