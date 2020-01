Die Vötsch Industrietechnik, die zu den Weiss Technik Unternehmen gehört, und der Spezialist für Kälte- und Klimatechnik Bitzer sind seit über 20 Jahren Geschäftspartner. Bereits seit 1991 fertigt Bitzer Hubkolbenverdichter und Verflüssigungssätze am Standort Schkeuditz bei Leipzig. Im November 2019 knackte die dortige Produktion die Dreimillionenmarke - das Jubiläumsprodukt konnte nun Carsten Bräuer, Leiter Entwicklung und Versuch bei Vötsch am Standort Balingen, ebendort in Empfang nehmen. Mit Vötsch befindet sich in Balingen das Kompetenzzentrum für Standardprüfgeräte der Weiss Technik Unternehmen.

Bräuer resümiert: "Wir schätzen Bitzer als Lieferanten für Verdichter, Verflüssiger und Ölabscheider sehr. Bitzer ist in diesem Bereich unser bevorzugter Lieferant. Produkte und Support sind gleichermaßen zuverlässig. ...

