Heute ist der bereits 5. Handelstag 2020 und nur der 1. Tag war im Plus, die weiteren waren im Minus, trotzdem ist ytd noch ein ATX-Plus von 0,08 Prozent da, der Ulitmowert 2019 liegt bei 3186,94 Punkten. Wie erwähnt: Der ATX war zuletzt Ende Dezember 2018 im Minus, da er 2019 zu keinem Zeitpunkt tiefer als zum Ultimo notierte und auch 2020 blieb er auf Schlusskursbasis bisher stets darüber. Gestern gab es das grösste Tagesminus eines ATX-Titels 2020, Verbund verlor 2,97 Prozent. Dafür hat mit der OMV erstmals ein Titel mehr als 30 Mio. Euro Tagesvolumen gehabt.Verbund ( Akt. Indikation: 43,44 /43,64, -0,68%)OMV ( Akt. Indikation: 50,48 /50,76, 0,52%) Im ATX hatten 4 Titel höhere Handelsvolumina als 2019, an der Spitze Do&Co mit +90 Prozent vs ....

