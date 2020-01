Die CompuGroup Medical SE (ISIN: DE0005437305), ein weltweit führendes eHealth-Unternehmen, hat am 02. Januar 2020 eine Transaktion zur Übernahme von 100% der H&S Qualità nel Software SpA (H&S) erfolgreich abgeschlossen. Mit der Übernahme des Anbieters von telemedizinischen Lösungen und ICT-Dienstleistungen für die häusliche Pflege erweitert die CGM ihr Portfolio um weitere leistungsstarke Lösungen für Gesundheits- und Sozialdienstleister. Hat CompuGroup Medical eine große Zukunft - Was sagt die Unternehmensanalyse von HEUTE zu den Perspektiven? CompuGroup Medical hat 100% der Anteile an der H&S ...

