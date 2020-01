2019 war ein tolles Börsenjahr - global sind die Aktienkurse um 30 Prozent gestiegen. Und was kommt 2020? Möglicherweise haben wir noch ein starkes Jahr vor uns. Die Voraussetzungen dafür sind sehr gut.

Die Anleger treten das Jahr 2020 in besserer Stimmung an als 2019. Zu diesem Zeitpunkt im letzten Jahr waren globale Aktien gerade um zwölf Prozent gefallen und der DAX war um neun Prozent abgerutscht, da sich die Anleger Sorgen über eine Straffung der US-Geldpolitik gemacht hatten. Doch nachdem der vergangene Dezember eine gewisse Klarheit über zwei der wichtigsten politischen Risiken brachte, die die Märkte überschattet hatten - den Brexit und den Handel zwischen den USA und China -, sehen wir dem neuen Jahr zuversichtlich entgegen.

Zuerst möchte ich mich mit dem Phase-1-Abkommen zwischen den USA und China befassen. Die Anleger hatten eine Vereinbarung in der einen oder anderen Form erwartet, entweder im Dezember oder Anfang 2020. Alles in allem ist das Abkommen meiner Meinung nach jedoch positiver als erwartet. Zusätzlich zur Aufhebung der Zölle auf chinesische Importe im Wert von 160 Milliarden Dollar, die am 15. Dezember in Kraft treten sollte, kündigten die USA die Reduzierung des Zollsatzes für chinesische Waren im Wert von 120 Milliarden von 15 auf 7,5 Prozent an. Im Gegenzug verpflichtete sich China, mehr Waren und Dienstleistungen aus den USA einzukaufen, insbesondere Agrarprodukte.

Natürlich ist die Rivalität zwischen den USA und China nicht verschwunden. Anleger müssen weiter auf Anzeichen für ein erneutes Aufflammen der Spannungen achten. Darüber hinaus wird der Zollsatz von 25 Prozent für chinesische Waren im Wert von rund 250 Milliarden ...

