Seit Jahresbeginn werden der Vertrieb sowie das Service-, War-tungs- und Ersatzteilgeschäft in Deutschland für die Fritsch Ba-kery Technologies GmbH & Co. KG von der Multivac Deutschland GmbH & Co. KG weitergeführt. "Mit diesem Schritt können wir unseren Kunden zukünftig noch ver-stärkter eine persönliche, auf ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmte Beratung bieten. Zudem werden wir so die Flexibilität über das gesamte Service-, Wartungs- und Ersatzteilspektrum verbessern", erklärt Andreas Eyd, Geschäftsführer Vertrieb der Fritsch Bakery Technologies GmbH & Co. KG. Fritsch steht für annähernd ...

