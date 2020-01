Die Reformkontor GmbH und Co. KG mit Sitz in Zarrentin am Schaalsee ist Lieferant für die über 1.000 Reformhäuser in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Sortiment enthalten sind Soft- und Trockenfrüchte, Nüsse und Ölsaaten sowie Getreide und Hülsenfrüchte. Bei der Überarbeitung des Packagingdesigns für den Bereich Trockenfrüchte setzte das Unternehmen auf die HP Indigo-Digitaldrucktechnologie. In Zusammenarbeit mit Folienprint Rako, einem Unternehmen der All 4 Labels Group, konnte das Unternehmen eine dauerhafte Vereinfachung von Prozessen erreichen. "Vom Packaging-Relaunch waren fast ...

Den vollständigen Artikel lesen ...