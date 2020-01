MVM Partners, eine Beteiligungsgesellschaft für den Gesundheitssektor, die etwa an Evotec beteiligt war und an der österreichisch-französischen Valneva immer noch beteiligt ist, hat einen neuen Gesundheitsfonds mit einem Volumen von 325 Mio. Dollar aufgelegt. Mit diesem neuen Fonds, dem MVM V, schreibt das Unternehmen seine Investitionen in private und börsennotierte Unternehmen aus den Bereichen Medizintechnik, Pharmazeutika, Biotechnologie, Diagnose, Tools für die Biowissenschaften und digitales Gesundheitswesen fort. Die typischen, geplanten Investitionen liegen im Bereich von 20 bis 40 Mio. USD je Unternehmen, mit der Option, diese aufzustocken.

