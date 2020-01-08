Anzeige
Mehr »
Lynx Broker
Login
Mittwoch, 08.01.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 621 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A111X6 ISIN: US8112921015 Ticker-Symbol: 135 
Frankfurt
07.01.20
08:20 Uhr
0,785 Euro
-0,055
-6,55 %
Branche
Pharma
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
SCYNEXIS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SCYNEXIS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,785
0,865
14:58
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
SCYNEXIS
SCYNEXIS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
SCYNEXIS INC0,785-6,55 %