Mehr als 111.000 Menschen stellten 2019 einen Asylantrag in Deutschland. Laut Innenminister Seehofer seien die Maßnahmen gegen "ungesteuerte Zuwanderung" erfolgreich.

Die Zahl der Asylanträge in Deutschland ist im vergangenen Jahr nach Angaben von Bundesinnenminister Horst Seehofer das dritte Jahr in Folge zurückgegangen. Der CSU-Politiker wertete dies am Mittwoch in Berlin als Erfolg der "zahlreichen Maßnahmen der letzten Jahre gegen ungesteuerte Zuwanderung".

Im Jahr 2019 wurden demnach 111.094 grenzüberschreitende Asylerstanträge gestellt. Das waren laut Innenministerium 14,3 Prozent oder 18.534 ...

