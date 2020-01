BERLIN (dpa-AFX) - Trotz des gesunkenen Ausstoßes von Treibhausgas darf Deutschland aus Sicht von Experten und Fachpolitikern beim Klimaschutz nicht nachlassen. Nötig sei in allen Wirtschaftsbereichen entschlossenes Handeln, aber dringend auch die Unterstützung der Politik, um auf dem Erfolgspfad zu bleiben, sagte die Chefin des Energieverbands BDEW, Kerstin Andreae, der Deutschen Presse-Agentur. Es brauche nun das geplante Gesetz für den Kohleausstieg und einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien, etwa von Windkraft an Land und Solaranlagen.



Auch aus Sicht des Klimaforschers Mojib Latif sind die im vergangenen Jahr überraschend deutlich gesunkenen CO2-Emissionen kein Grund, sich zurückzulehnen. Deutschland verantworte nur zwei Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen, sagte der Professor der "Passauer Neuen Presse" (Mittwoch). "Wenn die beiden größten Verursacher von Treibhausgasen - nämlich die USA und vor allem China - nicht anfangen, ihren Ausstoß drastisch zu senken, kann man ambitionierten Klimaschutz vergessen."



Einer Auswertung der Denkfabrik Agora Energiewende zufolge wurden in Deutschland 2019 mehr als 50 Millionen Tonnen weniger Kohlendioxid (CO2) ausgestoßen als im Jahr zuvor. Der Auswertung zufolge kam die Treibhausgas-Reduktion fast nur aus dem Stromsektor. Im Verkehr seien die Emissionen gestiegen, hieß es, der Verbrauch von Diesel und Benzin habe sich erhöht.



Das nahm die SPD im Bundestag zum Anlass, Druck auf Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) zu machen: "Es ist an der Zeit, dass der Verkehrsminister endlich aufwacht und seine Hausaufgaben beim Klimaschutz macht", sagte Fraktionsvize Sören Bartol der dpa. "Die Klimadebatte wurde in Scheuers Ministerium komplett verschlafen." Um Schaden von der deutschen Wirtschaft abzuwenden, müsse Scheuer Vorschläge und Ideen entwickeln. "Wenn er Optionen ausschließt, muss er andere Vorschläge bringen."



Scheuer hatte sich am Vortag erneut gegen "Verzicht und Verbot" im Verkehrsbereich für mehr Klimaschutz ausgesprochen. Auch ein generelles Tempolimit auf Autobahnen, das die SPD will, lehnte er erneut ab. "Wir wollen Klimaschutz über technologische Verbesserung", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das Klimapaket der großen Koalition werde konsequent umgesetzt./ted/DP/mis