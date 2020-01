Hannover (www.anleihencheck.de) - Am 30. Dezember des vergangenen Jahres hat das Land Niedersachsen noch für einen zehnjährigen Bond (ISIN DE000A255D88/ WKN A255D8) mandatiert, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB.Dieser habe direkt am 2. Januar gepreist werden können. Die Konditionen für die zehnjährige Anleihe seien mit ms -5 Bp für zehn Jahre angegeben worden (EUR 1 Mrd.). Der Spread habe sich im Pricing-Prozess 1 Bp gegenüber der Guidance einengen können. ...

