Weiden (www.fondscheck.de) - Die Märkte haben 2019 viele Marktteilnehmer überrascht, so die Experten von Robert Beer Investment.Begleitet von großer Angst zu Beginn des Jahres und deutlichen Rückschlägen während des Jahres sei es per saldo kräftig nach oben gegangen. Die Schwankungen seien in erster Linie von der Nachrichtenlage zum Handelskonflikt zwischen USA und China geprägt worden. Getrieben worden seien die Märkte letztlich von den guten Unternehmensdaten und der reichlichen Liquidität. Die Unternehmen würden weiterhin hervorragend verdienen und seien zumindest in Europa noch fair bewertet. Die Zinsen würden auf absehbare Zeit nahe Null bleiben und es gebe weiterhin enorme Liquidität. Die Rentenmärkte seien heillos überbewertet. Insbesondere High Yields seien sehr riskant. ...

